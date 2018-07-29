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Иран заставит США оставить «пагубную зависимость» от санкций, заявил Зариф
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Иран заставит США оставить «пагубную зависимость» от санкций, заявил Зариф 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американцы слишком «пристрастились» к введению санкций и Иран заставит их бросить эту «пагубную привычку», сообщает агентство ISNA.
"У нас хватит сил показать США, что им надо оставить свою пагубную привычку. Мы считаем, что мир пришел к выводу, что США должны побороть свою зависимость от санкций", — заявил Зариф.
Он добавил, что Европе стоит решить, хотят ли они поддерживать свои страны и придерживаться своих целей или следовать за США и их президентом Дональдом Трампом, что «несколько противоречит европейским интересам».
"Конечно, я не думаю, что мы можем создать конфликт между США и Европой. Однако между ними существует пробел, который мы должны использовать, у нас нет необходимости разрывать связь между ними", — заявил Зариф.
Ранее в госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.
Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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