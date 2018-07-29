Иран заставит США оставить «пагубную зависимость» от санкций, заявил Зариф

МОСКВА , 29 июл — РИА Новости . Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американцы слишком «пристрастились» к введению санкций и Иран заставит их бросить эту «пагубную привычку», сообщает агентство ISNA.

"У нас хватит сил показать США , что им надо оставить свою пагубную привычку. Мы считаем, что мир пришел к выводу, что США должны побороть свою зависимость от санкций", — заявил Зариф.

Он добавил, что Европе стоит решить, хотят ли они поддерживать свои страны и придерживаться своих целей или следовать за США и их президентом Дональдом Трампом , что «несколько противоречит европейским интересам».

"Конечно, я не думаю, что мы можем создать конфликт между США и Европой. Однако между ними существует пробел, который мы должны использовать, у нас нет необходимости разрывать связь между ними", — заявил Зариф.

Ранее в госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Франция, Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана , в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.