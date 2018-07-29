СМИ: республиканцы предостерегли кабмин ФРГ от попыток обойти санкции против Ирана

В письме выражается «особенное беспокойство» попытками обойти санкции. «Любая попытка отступить [от санкций] или нанести им вред может привести к тому, что Конгресс увидит повод к действиям, которые будут осуществляться в координации с правительством США», — приводит портал выдержки из послания.