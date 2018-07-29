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СМИ: республиканцы предостерегли кабмин ФРГ от попыток обойти санкции против Ирана 

ТАСС 54 минуты назад
БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Представители Республиканской партии США направили письмо в посольство Германии в Соединенных Штатах, в котором предостерегли от попыток «обойти или навредить» американским санкциям против Ирана. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал t-online.de со ссылкой на собственные источники.
В числе подписавших послание сенаторов — Тед Круз и Марко Рубио. По данным портала, аналогичные предостережения получили посольства Великобритании и Франции в США.
В письме выражается «особенное беспокойство» попытками обойти санкции. «Любая попытка отступить [от санкций] или нанести им вред может привести к тому, что Конгресс увидит повод к действиям, которые будут осуществляться в координации с правительством США», — приводит портал выдержки из послания.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит политический курс.
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