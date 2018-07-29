Промежуточные выборы в США в 2018 году назвали самыми дорогими в истории 

Предстоящие промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре в США, будут самыми дорогими в истории страны: уже заказаны или транслируются телевизионные ролики на 1 млрд долларов.
На телевизионные ролики для праймериз кандидатов в Сенат потрачено как минимум 170 млн долларов. Кроме того, демократы и республиканцы зарезервировали рекламу в размере 230 млн долларов в таких штатах, как Невада, где развернется серьезная борьба, сообщает The New York Post.
В Калифорнии начинается губернаторская гонка, там на рекламу в СМИ потрачены 250 млн долларов.
С учетом рекламы в СМИ, затрат на персонал, опросов и т.д. общая сумма, потраченная на предвыборные кампании, составляет 1,6 млрд долларов, сообщает издание.
При этом Республиканская партия имеет большое преимущество в финансировании перед Демократической партией.
Отметим, что на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что боится вмешательства России в промежуточные выборы на стороне демократов.
6 ноября будет полностью переизбрана палата представителей Конгресса США и 35 сенаторов из 100.