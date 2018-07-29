Промежуточные выборы в США в 2018 году назвали самыми дорогими в истории

Предстоящие промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре в США , будут самыми дорогими в истории страны: уже заказаны или транслируются телевизионные ролики на 1 млрд долларов.

На телевизионные ролики для праймериз кандидатов в Сенат потрачено как минимум 170 млн долларов. Кроме того, демократы и республиканцы зарезервировали рекламу в размере 230 млн долларов в таких штатах, как Невада , где развернется серьезная борьба, сообщает The New York Post.

В Калифорнии начинается губернаторская гонка, там на рекламу в СМИ потрачены 250 млн долларов.

С учетом рекламы в СМИ, затрат на персонал, опросов и т.д. общая сумма, потраченная на предвыборные кампании, составляет 1,6 млрд долларов, сообщает издание.

Отметим, что на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что боится вмешательства России в промежуточные выборы на стороне демократов.