Посол Украины заявил о решении Канады выделять Киеву $50 млн ежегодно

«Зафиксирован новый пакет помощи Украине объёмом в около $50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн — техпомощь, 5 млн — гуманитарная помощь, 10-12 млн — операции в секторе безопасности)», — заявил посол.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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