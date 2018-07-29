Посол Украины заявил о решении Канады выделять Киеву $50 млн ежегодно 

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что канадское правительство приняло решение о предоставлении Украине ежегодной помощи в размере $50 млн в течение пяти лет.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Зафиксирован новый пакет помощи Украине объёмом в около $50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн — техпомощь, 5 млн — гуманитарная помощь, 10-12 млн — операции в секторе безопасности)», — заявил посол.
По его словам, также из бюджета Минобороны Канады финансируется «масштабная военная миссия UNIFIER».
Ранее министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что канадские власти выделят Украине военную помощь на общую сумму около $7,2 млн до марта 2019 года.