Эрдоган рассказал о «психологической войне» с США

Эрдоган отметил, что Турция не собирается реагировать на провокации в виде угроз президента Дональда Трампа о введении санкции и ограничений на покупку вооружений.

Эрдоган отметил, что Турция не собирается торговаться с США в вопросе Брансона и не намерена реагировать на провокации в виде угроз президента Дональда Трампа о введении санкции и ограничений на покупку вооружений. Турецкий лидер отметил, что таким образом США скорее лишатся союзника, чем добьются своих целей.

«По моему мнению, все это просто психологическая война», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah.