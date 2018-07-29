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Эрдоган рассказал о «психологической войне» с США
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Эрдоган рассказал о «психологической войне» с США 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Эрдоган отметил, что Турция не собирается реагировать на провокации в виде угроз президента Дональда Трампа о введении санкции и ограничений на покупку вооружений.
Руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут с его страной «психологическую войну». Об этом президент заявил, комментируя ситуацию с задержанием американского пастора Эндрю Брансона.
Эрдоган отметил, что Турция не собирается торговаться с США в вопросе Брансона и не намерена реагировать на провокации в виде угроз президента Дональда Трампа о введении санкции и ограничений на покупку вооружений. Турецкий лидер отметил, что таким образом США скорее лишатся союзника, чем добьются своих целей.
«По моему мнению, все это просто психологическая война», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah.
Ранее сообщалось, что американский конгресс заморозил поставки Турции истребителей F-35 из-за того, что Анкара закупила российские С-400. По данным СМИ, такая поправка уже утверждена парламентом и внесена в военный бюджет США на 2019 год.
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