Эрдоган рассказал о «психологической войне» с США 

Эрдоган отметил, что Турция не собирается реагировать на провокации в виде угроз президента Дональда Трампа о введении санкции и ограничений на покупку вооружений.
Руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут с его страной «психологическую войну». Об этом президент заявил, комментируя ситуацию с задержанием американского пастора Эндрю Брансона.
Эрдоган отметил, что Турция не собирается торговаться с США в вопросе Брансона и не намерена реагировать на провокации в виде угроз президента Дональда Трампа о введении санкции и ограничений на покупку вооружений. Турецкий лидер отметил, что таким образом США скорее лишатся союзника, чем добьются своих целей.
«По моему мнению, все это просто психологическая война», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah.
Ранее сообщалось, что американский конгресс заморозил поставки Турции истребителей F-35 из-за того, что Анкара закупила российские С-400. По данным СМИ, такая поправка уже утверждена парламентом и внесена в военный бюджет США на 2019 год.