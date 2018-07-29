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Эрдоган не будет обсуждать выдачу арестованного американского пастора
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Эрдоган не будет обсуждать выдачу арестованного американского пастора 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность выдачи США задержанного американского пастора Эндрю Брансона не обсуждается. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты могут лишиться близкого союзника, если не изменят отношения к Турции.
"Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что, если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции", — отметил Эрдоган.
Последние заявления Дональда Трампа в адрес Анкары турецкий лидер назвал психологической войной. «Мы не отступим с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
США обещали ввести санкции в отношении Турции, если та не выпустит на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который удерживается властями Турции с октября 2016 года.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что страна «не собирается склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения».
Протестантского пастора обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Кроме того, он имеет отношение к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению властей республики, был причастен к попытке госпереворота в 2016 году.
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