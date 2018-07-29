Эрдоган не будет обсуждать выдачу арестованного американского пастора

"Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что, если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции", — отметил Эрдоган.

США обещали ввести санкции в отношении Турции, если та не выпустит на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который удерживается властями Турции с октября 2016 года.