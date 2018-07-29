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В МИД прокомментировали Крымскую декларацию США
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В МИД прокомментировали Крымскую декларацию США 

Газета.Ru 1 час назад
Представители МИД России в Симферополе в твиттере высмеяли Крымскую декларацию США о статусе полуострова.
По данным ведомства, с начала текущего года Крым посетили более 600 тысяч украинцев.
В ведомстве посоветовали Госдепу США и госсекретарю Майку Помпео опубликовать «Декларацию по Украине» и с ее помощью запретить украинцам посещать Крым.
Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Крымскую декларацию США о статусе полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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