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Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие декларации по Крыму
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Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие декларации по Крыму 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что встретился с госсекретарем США Майком Помпео и поблагодарил его за принятие декларации о непризнании Крыма частью России.
Ранее госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.
"По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как «Декларация Помпео»)", — написал Чалый на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что обсудил с Помпео дальнейшие совместные шаги.
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