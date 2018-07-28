Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие декларации по Крыму

Ранее госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как «Декларация Помпео»)", — написал Чалый на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что обсудил с Помпео дальнейшие совместные шаги.