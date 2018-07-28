США превратили Красную армия в источник новых мифов по России и Донбассу

В США постоянно педалируется вопрос отношений с Россией

Напомним, что бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что события в Донбассе спровоцировала Красная Армия, что является полным абсурдом хотя бы по той причине, что РККА прекратила свое существование в 1946 году.

Ведь сухопутные войска СССР с 1946 года назывались не Красной, а Советской армией. В результате, возникает вопрос, что конкретно имел здесь в виду Хербст. И вообще что это — пример банальной ошибки или все-таки какой-то политический троллинг с его стороны.

В этом плане стоит обратить внимание и на то, что в позиции США по России и Украине в последние месяцы наблюдается очевидная разноголосица. Например, президент США Дональд Трамп , то признает Крым российским, то не признает, а глава Госдепа США выпускает после встречи с Путиным от лица своего ведомства декларацию о непризнании смены юрисдикции полуострова.

Латвия и Литва. Интересно здесь и то обстоятельство, что госсекретарь США Майкл Помпео , по сути своей, процитировал декларацию Уэллеса от 1940 года, по которой Вашингтон не признавал включение в состав СССР таких советских республик, как Эстония

Россия вызвала в США очень серьезные разногласия.

Во время Холодной войны это положение было пролонгировано и на внешнюю политику НАТО , в результате чего, на Западе даже действовали прибалтийские правительства в изгнании, а территорию этих республик никогда не посещали западные политики.

Фактически, Госдеп пытается здесь заложить «бомбу» под российско-американские отношения, ведь именно к вопросу Крыма привязаны антироссийские санкции, но важно в этом вопросе и то, что это заявление было сделано только от лица данного ведомства, а не от Конгресса США , а, значит, не имеет обязательного значения для внешнеполитического курса этой страны.

Также нельзя забывать и про то, что эта декларация вышла в 2018, а не в 2014 году, что только подтверждает ее спекулятивный характер.

Это свидетельствует о том, что в США идет нешуточная борьба за определение американской политики по России и Украине, причем на сегодня в этом процессе нельзя обозначить четкого победителя, поскольку все подобные заявления очень сильно разнятся.

«Сегодня разногласия в США по вопросу внешней политики проходят по оси Конгресс-Белый дом, т.е. исполнительная власть — законодательная власть, и именно здесь сконцентрирована основная борьба», — констатирует Васильев.

Трампу хотят навязать в США определенную позицию по России

Еще, как замечает эксперт, нужно отметить и тот факт, что Конгресс США месяц назад принял специальную резолюцию по Украине, которая только подчеркнула стремление американского законодательного органа повлиять на внешнеполитическую линию Белого дома.

«Поэтому данная борьба идет между сторонниками того, чтобы отодвинуть фактор Украины на второй план в отношениях с Россией, и тех, кто выступает за дальнейшее педалирование данного вопроса. При этом, ее фронт сузился, и теперь это противостояние идет не только по оси Конгресс-Белой дом, но и внутри администрации Трампа», — резюмирует Васильев.

По словам Владимира Сергеевича, на сегодня внутри Госдепа и разведывательных служб США сформировались силы, которые пытаются изолировать Трампа и навязать Белому дома всю эту антироссийскую позицию. Это делается ровным счетом для того, чтобы вынудить Трампа действовать, исходя из той политической линии по России, которая сформировалась в США еще в 2014 году.

Отношения с Россией стали в США вопросом торга

Что касается заявления Хербса, то оно коррелирует со всей этой негативной стилистикой, которая правит бал в США, и здесь уже ничего не поделаешь, поскольку именно такой контекст мнений сегодня доминирует внутри американской внешней политики.

«И здесь негативную роль сыграла декларация Помпео, которая спровоцировала вал подобных заявлений, причем, скорее всего, эта тенденция будет продолжена. Тем более, когда речь идет о таких политиках, как Хербст, то они в своих словах просто выражают лояльную позицию тому мейнстриму, который сегодня существует в США», — констатирует Васильев.

Это еще раз подчеркивает, что президент Трамп с его предложениями является чуждым элементом для американской внешней политики, причем внутренние силы США прилагают серьезные усилия для того, чтобы трансформировать сложившуюся ситуацию в свою пользу.

«Они все хотят заставить Трампа дудеть в ту дуду, которую обнародовал Помпео. И с этим президенту США будет очень сложно бороться ввиду той сложнейшей ситуации, которая сегодня существует в Вашингтоне», — резюмирует Васильев.

Аргументы здесь у противников Трампа очень серьезные — ведь вопросы внешней политики являются далеко не важнейшими для действующего президента США, поскольку у него есть и значительная внутриполитическая программа. Именно она и является здесь вопросом торга, причем все эти изменения, и это однозначно, имеют для Трампа основополагающий характер.

Таким образом, двусторонние отношения России и США останутся под очень серьезным прессом, выйти из которого будет очень сложно, особенно учитывая тот факт, что многие в Вашингтоне выступают против их нормализации.