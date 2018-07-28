Канада решила выделить Украине военную помощь на 7 млн долларов

Харджит Саджан. Оттава до конца марта 2019 года намерена выделить Украине военную помощь на общую сумму около 7,2 млн долларов, заявил министр национальной обороны Канады

Саджан заявил, что Канада уже выделила Украине «нелетальное военное оборудование на более 16 млн долларов» и собирается доставить «вещи еще на 7,25 млн долларов» до конца марта 2019 года, приводит его слова «Укринформ»

Также Оттава «настойчиво работает с партнерами над развитием безопасной, успешной и демократичной Украины».

«Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии –непоколебима», — подчеркнул министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Канаду самым «искренним другом» Киева.

Напомним, в 2017 году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. В июне 2018 года она пообещала увеличить военную поддержку ВСУ.