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Трамп назвал некомпетентными выступающих за открытие границ демократов
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Трамп назвал некомпетентными выступающих за открытие границ демократов 

Газета.Ru 22 минуты назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы, которые намерены открывать границы США, «некомпетентны». Об этом он написал в твиттере.
По его словам, на стороне демократов выступают только СМИ, пишущие фейковые новости.
"Единственное, что делают демократы — «сопротивляются», что является их предвыборным лозунгом", — отметил Трамп.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал переговоры с представителями Европейского союза (ЕС) о новой торговой сделке между сторонами.
По словам президента, представители стран пришли к «четкому пониманию», что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга. Он отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.
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