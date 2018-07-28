Дипломаты США и Южной Кореи «сверили часы» по КНДР

"Они подтвердили тесное сотрудничество в достижении окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, на что председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын ) согласился в Сингапуре ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что он выполнил свое обещание по возвращению останков американских солдат, которые погибли во время Корейской войны.

По его словам, Ким Чен Ын полностью выполнил свое обещание.