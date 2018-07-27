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Госдеп прокомментировал выборы в Пакистане
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Госдеп прокомментировал выборы в Пакистане 

Газета.Ru 26 минут назад
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон принимают к сведению результаты выборов в Пакистане. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По ее словам, США обеспокоены рядом недостатков в предвыборном процессе в Пакистане.
Она также добавила, что в частности, Вашингтон обеспокоен ограничения, которые были наложены на свободу слова и собраний в период предвыборной кампании в Пакистане.
Науэрт подчеркнула, что США согласны с оценками наблюдательной миссии ЕС, которая отметила позитивные изменения в юридическом поле.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил назначить посла страны в Пакистане Дэвида Хейла заместителем госсекретаря США по политическим вопросам.
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