Госдеп прокомментировал выборы в Пакистане

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон принимают к сведению результаты выборов в Пакистане . Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, США обеспокоены рядом недостатков в предвыборном процессе в Пакистане.

Она также добавила, что в частности, Вашингтон обеспокоен ограничения, которые были наложены на свободу слова и собраний в период предвыборной кампании в Пакистане.

Науэрт подчеркнула, что США согласны с оценками наблюдательной миссии ЕС , которая отметила позитивные изменения в юридическом поле.