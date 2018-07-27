Глава Пентагона: США не ставят целью смену власти в Иране 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. США не преследуют цель сменить власть в Иране. Об этом в пятницу заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает агентство Reuters.
"Такой цели нет, — ответил глава оборонного ведомства на соответствующий вопрос журналистов. — Нам необходимо, чтобы они изменили свое поведение касательно ряда угроз, которые они могут представлять, учитывая их военный потенциал, — секретные службы, подобные им ведомства и доверенных лиц".
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит политический курс.