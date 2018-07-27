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Мэттис: курс США не изменился после саммита Путина и Трампа в Хельсинки
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Мэттис: курс США не изменился после саммита Путина и Трампа в Хельсинки 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 июля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил об отсутствии каких-либо изменений в американской политике после саммита президентов США и РФ в Хельсинки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
"Сразу после саммита я говорил с главой аппарата сотрудников [Белого домам Джоном Келли] и советником по нацбезопасности [Джоном Болтоном]. Не было никаких изменений в политике, которые последовали бы из этого", — приводит слова Мэттиса агентство. По его данным, глава Пентагона также отметил, что не получал каких-либо новых указаний по Сирии.
16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты глав двух государств проходили на полях многосторонних встреч.
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