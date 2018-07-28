В конгрессе США выступили против встреч Трампа и Путина тет-а-тет

Отмечается, что член палаты представителей от демократической партии Шейла Джэксон Ли внесла в парламент США проект резолюции, которая запрещает «любые будущие тайные встречи» двух лидеров. Также в документе отмечается, что Трамп должен согласовывать с конгрессом любые договоренности, которые были достигнуты во время встречи с Путиным в Хельсинки

" [Палата представителей конгресса США] решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом США и президентом России Владимиром Путиным", — говорится в резолюции.

Кроме того, согласно документу, российская сторона якобы заявила о договоренностях между двумя главами государств, которые «отвечают интересам Кремля».

Ранее Путин ответил на вопрос о возможности следующей встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.