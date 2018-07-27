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Трамп спрогнозировал рост ВВП США
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Трамп спрогнозировал рост ВВП США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Дональд заявил, что рост ВВП США скоро будет гораздо выше, чем нынешний 4,1%.
Реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении.
"По мере того, как торговые соглашения (США с другими странами) заключаются одно за другим, мы получим гораздо больше, чем эти цифры (роста ВВП)", — сказал Трамп, выступая на специально созванной пресс-конференции в Белом доме.
Он добавил, что цифры за третий квартал 2018 года будут «выдающимися».
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