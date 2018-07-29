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Пенс: Трамп не хочет, чтобы политика ФРС повредила экономике США
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Пенс: Трамп не хочет, чтобы политика ФРС повредила экономике США 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уважает независимый статус Федеральной резервной системы (ФРС) США, но при этом не хочет, чтобы ее политика оказала негативное воздействие на экономику страны. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп подверг критике ФРС, которая выполняет роль центробанка, за повышение базовой процентной ставки. Такой шаг, по мнению президента, может привести к замедлению экономики США и нанести вред внешней торговле страны.
По словам Пенса, в Белом доме «уважают независимость Федрезерва», в частности, в принятии решений по поводу банковской ставки. «Но мы не хотим политики,
которая ослабляет невероятную силу, наблюдаемую в нашей экономике сейчас», — указал вице-президент.
Пенс также поставил в заслугу администрации Трампа то хорошее состояние, в котором, по его мнению, пребывает экономика США. «При двух прежних администрациях экономика испытывала рост менее чем 2% [в год]», — отметил вице— президент. По его словам, при Трампе ситуация обстоит гораздо лучше, и власти рассчитывают, что экономический рост США в этом году составит «3% или больше». «Политика, которую проводит президент Трамп,
действительно работает на оживление этой экономики», — указал Пенс.
На прошлой неделе на заседании в банковском комитете Сената Конгресса США, посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл указал на высокие темпы роста экономики США. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находиться в районе целевого показателя в размере 2%.
В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще дважды, а в следующем году — еще три раза.
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