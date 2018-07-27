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МЭРТ Украины изучит последствия возможных санкций РФ по отношению к юр— и физлицам страны
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МЭРТ Украины изучит последствия возможных санкций РФ по отношению к юр— и физлицам страны 

Прайм 1 час назад
КИЕВ, 27 июл — ПРАЙМ. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины изучит последствия возможного введения Россией санкций к украинским компаниям и гражданам, передает в пятницу украинское информагентство УНН со ссылкой на ответ министерства на запрос агентства.
"В случае применения Российской Федерацией санкций к украинским физическим и юридическим лицам минэкономразвития будут проанализированы ограничительные меры дополнительно", — отметили в МЭРТ.
Сообщается, что российское правительство якобы разрабатывает пакет санкций против Украины — под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.
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