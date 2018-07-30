Третий квартал уже не будет таким успешным, как второй, для ВВП США

На минувшей неделе российский рынок сдержанно рос. Цены на нефть подросли, рубль ограниченно укрепился, определенную поддержку курсу российской валюты оказал налоговый период.

Позитивной новостью стало торможение процесса разработки новых санкций США против России — на этот раз за «вмешательство в выборы». Основная причина — боязнь навредить американскому бизнесу и инвесторам. Кроме того, было объявлено о возможном плане вывода Русала из-под санкций, что является хорошим сигналом для инвесторов. В целом можно говорить о том, что санкционное давление в обозримом будущем вряд ли будет снижаться, тем не менее рынок потихоньку адаптируется к меняющимся условиям.

На минувшей неделе американский рынок показал смешанную динамику. Определенную нервозность вызвало падение акций Facebook, а также Twitter, которые потянули за собой другие бумаги сектора. Данные отчетности оказались не настолько слабее ожиданий, чтобы оправдать снижение котировок более чем на 20%. Скорее это связано с тем, что стало ясно, что эти компании переходят из растущей стадии в зрелую, а это подразумевает не только изменение подходов к оценкам, но и другой круг инвесторов.

ВВП США по итогам II квартала вырос на 4,1%, в I квартале рост составил 2,2%. Есть основания полагать, что III квартал уже не будет таким успешным. Кроме того, США зачастую пересматривают показатель и обычно в сторону понижения. Кстати, это вполне может трактоваться как один из сигналов о том, что экономика находится в верхней части цикла. 31 июля — 1 августа состоится очередное заседание ФРС , ожидается, что ставки повышены не будут. Инвесторы ожидают еще два повышения в этом году, вероятно, в сентябре и декабре, что в целом подтвердил глава ФРС в ходе доклада перед конгрессом.

Важной новостью стали итоги переговоров Трампа и Юнкера по вопросам торговли. Стороны договорились об отказе от введения новых торговых пошлин, о проведении дальнейших переговоров, по итогам которых взаимные пошлины будут пересмотрены, в частности на сталь и алюминий, а также о том, что ЕС нарастит закупки американского СПГ. Если ни одна из сторон не нарушит достигнутые договоренности, а переговоры и дальше пойдут конструктивно, то можно будет говорить о закономерном пересмотре структуры экспорта, а не о разрушительной торговой войне. Ситуация с Китаем пока не выглядит столь оптимистичной, тем не менее пространство для переговоров остается.