Трамп предсказал рост ВВП США

Президент США заявил, что в скором времени рост ВВП США будет гораздо выше нынешних показателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По первым оценкам, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года составил 4,1% в годовом выражении.

"По мере того, как торговые соглашения (между США и другими государствами — "Газета.Ru" ) заключаются одно за другим, мы получим гораздо больше, чем эти цифры (роста ВВП)", — заявил президент США.

Он также заявил, что в третьем квартале цифры будут «выдающимися».