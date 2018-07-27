Трамп предсказал рост ВВП США 

Президент США заявил, что в скором времени рост ВВП США будет гораздо выше нынешних показателей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По первым оценкам, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года составил 4,1% в годовом выражении.
"По мере того, как торговые соглашения (между США и другими государствами — "Газета.Ru") заключаются одно за другим, мы получим гораздо больше, чем эти цифры (роста ВВП)", — заявил президент США.
Он также заявил, что в третьем квартале цифры будут «выдающимися».
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты многие годы проигрывали в торговых войнах. Также ранее стало известно, что ЕС сохранят контрмеры против пошлин США.