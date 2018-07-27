Экономика США показала рекордный рост во втором квартале 2018 года 

С апреля по май 2018 года ВВП США вырос на 4,1% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Министерства торговли. В американском правительстве отметили, что экономика страны росла самыми быстрыми темпами за последние четыре года. В первом квартале этого года ВВП вырос на 2,2%.
Комментируя динамику экономических показателей, президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится на пути к самому большому ежегодному росту за последние 13 лет.
Ранее Пятый канал рассказывал о торговой войне с Китаем, которую развязал Вашингтон.