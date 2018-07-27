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Экономика США показала рекордный рост во втором квартале 2018 года
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Экономика США показала рекордный рост во втором квартале 2018 года 

Пятый канал 37 минут назад
Фото: Пятый канал
С апреля по май 2018 года ВВП США вырос на 4,1% в годовом исчислении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Министерства торговли. В американском правительстве отметили, что экономика страны росла самыми быстрыми темпами за последние четыре года. В первом квартале этого года ВВП вырос на 2,2%.
Комментируя динамику экономических показателей, президент США Дональд Трамп заявил, что страна находится на пути к самому большому ежегодному росту за последние 13 лет.
Ранее Пятый канал рассказывал о торговой войне с Китаем, которую развязал Вашингтон.
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