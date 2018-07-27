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Путин назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах
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Путин назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 27 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой США ограничения на расчеты в долларах, потому что это подрывает доверие к доллару как к резервной валюте.
Россия не отказывается от доллара как универсальной резервной валюты, добавил он.
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