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Беспорядки в Ереване: генсек ОДКБ не признал вины
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Беспорядки в Ереване: генсек ОДКБ не признал вины 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Юрий Хачатуров не признал вины в беспорядках, которые вспыхнули в Ереване в марте 2008 года, сообщает агентство РИА Новости.
Хачатуров сейчас занимает пост генерального секретаря организации Договора о коллективной безопасности. В 2008 году его назначили начальником Генерального штаба вооруженных сил Армении, а в 2016 году стал секретарем Совета нацбезопасности Республики.
Массовые протесты 2008 года начались после выборов в президенты Армении, которые, по мнению демонстрантов, были проведены с нарушениями. В столкновениях митингующих с полицией погибли 8 человек, всего в больницах города оказались 230 человек.
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