Конгресс США хочет урезать военную помощь Украине

Палата представителей Конгресса США поддержала решение о выделении 250 миллионов долларов на военную помощь Украине в 2019 году, что на сто миллионов меньше обещанного.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей официальной странице в соцсети.

При этом, в сообщении посольства факт «зрады» и урезания помощи подчёркнут не был: о сумме сообщили так, будто изначально именно это и планировалось.

Однако, те, кто следят за новостями, связанными с Украиной, помнят, что в оборонном бюджете США на текущий год фигурирует сумма в 350 миллионов для военных нужд Украины.

Таким образом, если закон пройдет одобрение Сената и президента Трампа, сто миллионов утекут из уже распланировавших как их потратить украинских рук.

Из указанных же 250 миллионов только 50 должно быть потрачено на летальные виды вооружений.

Это неполный текст новости