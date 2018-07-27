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Конгресс США хочет урезать военную помощь Украине
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Конгресс США хочет урезать военную помощь Украине 

Русская Весна 5 часов назад
Палата представителей Конгресса США поддержала решение о выделении 250 миллионов долларов на военную помощь Украине в 2019 году, что на сто миллионов меньше обещанного.
Об этом сообщает посольство Украины в США на своей официальной странице в соцсети.
При этом, в сообщении посольства факт «зрады» и урезания помощи подчёркнут не был: о сумме сообщили так, будто изначально именно это и планировалось.
Однако, те, кто следят за новостями, связанными с Украиной, помнят, что в оборонном бюджете США на текущий год фигурирует сумма в 350 миллионов для военных нужд Украины.
Таким образом, если закон пройдет одобрение Сената и президента Трампа, сто миллионов утекут из уже распланировавших как их потратить украинских рук.
Из указанных же 250 миллионов только 50 должно быть потрачено на летальные виды вооружений.
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