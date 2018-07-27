Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана, считает Новак

"Не могу сказать. Мне кажется, сейчас рынок как-то все эти факторы учёл. Сбалансировался", — ответил Новак на вопрос, во сколько он оценивает санкционную премию в цене на нефть.