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Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана, считает Новак
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Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана, считает Новак 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Экономика
ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 27 июл — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что рынок нефти уже учел намерение США ввести санкции против Ирана в ноябре.
"Не могу сказать. Мне кажется, сейчас рынок как-то все эти факторы учёл. Сбалансировался", — ответил Новак на вопрос, во сколько он оценивает санкционную премию в цене на нефть.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Согласно заявлениям американских властей, санкции в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября.
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