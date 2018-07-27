Самолет с останками американских военнослужащих прибыл в Республику Корея

Сеул , 27 июля / Синьхуа / — Американский самолет с останками военнослужащих ВС США , погибших во время Корейской войны, прибыл в пятницу на военную базу в Республике Корея /РК/. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster прибыл на авиабазу ВВС США «Осан», которая находится в 60 км к югу от Сеула, около 11:00 по местному времени. На самолете перевозились останки 55 военнослужащих.