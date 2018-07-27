Самолет с останками американских военнослужащих прибыл в Республику Корея 

Сеул, 27 июля /Синьхуа/ — Американский самолет с останками военнослужащих ВС США, погибших во время Корейской войны, прибыл в пятницу на военную базу в Республике Корея /РК/. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster прибыл на авиабазу ВВС США «Осан», которая находится в 60 км к югу от Сеула, около 11:00 по местному времени. На самолете перевозились останки 55 военнослужащих.
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп в ходе встречи, состоявшейся 12 июня в Сингапуре, договорились о возвращении останков американских военнослужащих. —0—