Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских военных

Ранее Белый дом сообщил, что транспортный самолет ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из КНДР на авиабазу в Южной Корее.

"Спасибо тебе, Ким Чен Ын", — написал Трамп в Twitter.

На встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны «привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных».

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки около пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.