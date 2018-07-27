Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат

"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и будут направлены в Соединенные Штаты, — написал Трамп в своем Twitter. — После стольких лет это будет великим моментом для стольких семей. Спасибо, Ким Чен Ын".

Ранее стало известно, что самолет американских ВВС с останками 55 военных вылетел из КНДР на американскую авиабазу Осан в Южной Корее. По имеющимся к настоящему времени оценкам, на территории Северной Кореи продолжают оставаться останки приблизительно 5 тысяч американских солдат.