Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат 

Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну за возвращение на родину останков солдат США, погибших в ходе войны 1950-1953 годов в Корее.
"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и будут направлены в Соединенные Штаты, — написал Трамп в своем Twitter. — После стольких лет это будет великим моментом для стольких семей. Спасибо, Ким Чен Ын".
Ранее стало известно, что самолет американских ВВС с останками 55 военных вылетел из КНДР на американскую авиабазу Осан в Южной Корее. По имеющимся к настоящему времени оценкам, на территории Северной Кореи продолжают оставаться останки приблизительно 5 тысяч американских солдат.
Соглашение о передаче останков военнослужащих США было достигнуто в ходе переговоров Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.