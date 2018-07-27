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Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на безопасность
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Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на безопасность 

Ведомости 1 час назад
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $250 млн на обеспечение безопасности на Украине. Такое решение было принято в ходе рассмотрения поправок к проекту о бюджете на 2019 финансовый год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.
Из $250 млн $50 млн должно быть направлено на летальные средства вооружений, подчеркивается в сообщении. Месяцем раньше Пентагон согласовал выделение Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих. С 2014 г. военная помощь Украине со стороны США составила примерно $1 млрд, заявляли в ведомстве.
В марте 2018 г. администрация США одобрила поставку Украине 210 противотанковых комплексов Javelin и 37 пусковых установок на $47 млн
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