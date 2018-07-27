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Украина испытала крупнокалиберные снаряды собственного производства
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Украина испытала крупнокалиберные снаряды собственного производства 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Киев, 27 июля /Синьхуа/ — Украина успешно провела один из этапов испытания крупнокалиберных снарядов собственного производства. Об этом в четверг на своей странице в «Фейсбуке» сообщил президент страны Петр Порошенко.
По его словам, осколочно-фугасные снаряды калибра 152 мм, разработанные госконцерном «Укроборонпром», будут использоваться для стрельбы из «Гиацинта» — одной из самых дальнобойных артиллерийских систем Вооруженных сил Украины. Это орудие способно поражать цели на расстоянии до 30 км.
В марте текущего года «Укроборонпром» заявил, что предприятия концерна овладели технологией производства крупнокалиберных снарядов для «Гиацинта». После завершения всех испытаний «Укроборонпром» планирует запустить серийное производство этих боеприпасов.
В 2014 году из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе Украина стала активно развивать свой оборонно-промышленный комплекс. Только за 2017 год «Укроборонпром» передал украинской армии порядка 3,7 тыс. единиц военной техники и вооружения. —0—
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