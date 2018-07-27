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Санкций против России могут ужесточиить
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Санкций против России могут ужесточиить 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты в ближайшее время проанализируют, каковыми могут быть последствия санкций против России для экономики США.
Конгресс США в ближайшие месяцы одобрит проект закона, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер.
По словам конгрессмена, специалисты в ближайшее время проанализируют, каковыми могут быть последствия санкций против России для экономики США. Об этом сообщает ТАСС.
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