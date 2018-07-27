Санкций против России могут ужесточиить

Специалисты в ближайшее время проанализируют, каковыми могут быть последствия санкций против России для экономики США

Конгресс США в ближайшие месяцы одобрит проект закона, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер

По словам конгрессмена, специалисты в ближайшее время проанализируют, каковыми могут быть последствия санкций против России для экономики США. Об этом сообщает ТАСС.