Трамп не намерен заранее сообщать об антииранских мерах 

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен заранее раскрывать информацию о мерах, которые планирует принять против Ирана. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.
"Президент четко дал понять, какую позицию он занимает по отношению к Ирану и его деятельности, в особенности к его усилиям по разработке ядерного оружия. Сделка не помешала Ирану разрабатывать ядерное оружие", — отметил Гидли.
По его словам, Трамп «не собирается забегать вперед с любыми вариантами», которые рассматриваются в отношении Исламской Республики. Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Тегеран с тем, чтобы изменить его поведение и не дать ему получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В мае Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Исламской Республики. При этом первый блок рестрикций будет восстановлен уже 6 августа. Глава американской администрации заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
СВПД был заключен постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и Евросоюзом.