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Макрон заявил о необходимости отмены пошлин США на металлы из ЕС
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Макрон заявил о необходимости отмены пошлин США на металлы из ЕС 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Вашингтон должен снять пошлины на металлы для нормализации торговых отношений с Евросоюзом, убежден президент Франции Эмманюэль Макрон. Это, по мнению французского лидера, должно стать предварительным условием для начала нормализации торговых отношений между Европой и США.
"Нужны ясные шаги со стороны Соединенных Штатов, сигналы деэскалации по стали и алюминию, по которым были применены незаконные пошлины, — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. — Для меня это — предварительное условие для любого предметного продвижения вперед".
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения пошлин на ввозимые из Европы и Китая товары для защиты внутреннего рынка. США он сравнил при это со свиньей-копилкой, которую грабят.
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