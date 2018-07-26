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ЕС будет сохранять контрмеры, пока действуют пошлины США на сталь и алюминий
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ЕС будет сохранять контрмеры, пока действуют пошлины США на сталь и алюминий 

Прайм 4 часа назад
Фото: News.ru
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на договоренности по торговле, достигнутые на встрече главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, будет сохранять свои контрмеры пока действуют новые пошлины США на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС, сообщил журналистам источник в ЕС, знакомый с вопросом.
"Пока будут применяться пошлины на сталь и алюминий (со стороны США — ред.), наши контрмеры тоже будут применяться", — сказал он.
В ходе встречи в Вашингтоне Трапм и Юнкер договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.
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