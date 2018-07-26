США не вводят пошлины на автомобили из ЕС, но оставляют на сталь и алюминий 

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. США пока не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС, но оставят в силе пошлины на сталь и алюминий, заявил журналистам министр торговли США Уилбур Росс.
"Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике в ожидании окончания переговоров", — сказал Росс журналистам президентского пула на борту номер один.
"Пошлины на сталь и алюминий остаются в силе", — добавил он.
Накануне прошли переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Трамп заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.