США не вводят пошлины на автомобили из ЕС, но оставляют на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости США пока не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС , но оставят в силе пошлины на сталь и алюминий, заявил журналистам министр торговли США Уилбур Росс.

"Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике в ожидании окончания переговоров", — сказал Росс журналистам президентского пула на борту номер один.

"Пошлины на сталь и алюминий остаются в силе", — добавил он.