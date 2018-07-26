Италия приняла прямо противоположное требованиям Трампа решение

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что Рим собрался снизить расходы на оборону в 2019 году.

Министр заявил, что сейчас военные расходы Италии составляют 1,15% ВВП страны, передает Reuters

В июле Трамп потребовал от членов НАТО увеличить траты на военные расходы до 2% от ВВП «немедленно», а не к 2025 году, а также заявил о необходимости в перспективе повысить расходы до 4% от ВВП. После саммита НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что все страны НАТО пообещали поднять расходы на оборону на «небывалую высоту».

Однако итальянский премьер Джузеппе Конте заявлял, что его страна не собирается увеличивать расходы на оборону.