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Италия приняла прямо противоположное требованиям Трампа решение
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Италия приняла прямо противоположное требованиям Трампа решение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что Рим собрался снизить расходы на оборону в 2019 году.
Министр заявил, что сейчас военные расходы Италии составляют 1,15% ВВП страны, передает Reuters.
В июле Трамп потребовал от членов НАТО увеличить траты на военные расходы до 2% от ВВП «немедленно», а не к 2025 году, а также заявил о необходимости в перспективе повысить расходы до 4% от ВВП. После саммита НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что все страны НАТО пообещали поднять расходы на оборону на «небывалую высоту».
Однако итальянский премьер Джузеппе Конте заявлял, что его страна не собирается увеличивать расходы на оборону.
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