Ещё
Мнучин: США и ЕС находятся на пути к разрешению торговых споров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мнучин: США и ЕС находятся на пути к разрешению торговых споров 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 26 июля. США и ЕС находятся на пути к разрешению торговых споров, считает министр финансов США Стивен Мнучин. Он заявил об этом в четверг в интервью телекомпании CNBC, комментируя результаты состоявшихся накануне в Вашингтоне переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
"Я думаю, что мы находимся на пути к разрешению многих их этих торговых проблем", — заявил Мнучин. «Мы провели продолжительные переговоры вчера, — сказал министр финансов США. — Мы завершили работу над договоренностью в общих чертах, и сейчас мы воплотим это в реальную договоренность».
"Однако на самом деле это началось с президента Трампа и его дискуссий на саммите Группы семи, в ходе которого мы ясно дали понять, что мы хотим свободной торговли с G7 и Европой, без пошлин, без тарифных барьеров, без субсидий", — сказал Мнучин. Глава минфина добавил, что переговоры с ЕС являются частью более широкой стратегии администрации Трампа по реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которую он назвал ВТО 2.0.
В среду Юнкер провел в Вашингтоне переговоры с Трампом, по итогам которых заявил, что в ЕС согласны с позицией Соединенных Штатов по ряду вопросов и считают, что многое в торговых отношениях необходимо поменять. В частности, Юнкер сообщил, что стороны договорились «не вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры».
Также стало известно, что США и ЕС договорились начать работу над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также над созданием рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Евросоюз согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа (СПГ) и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.
Во вторник Трамп в Twitter предложил властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. По мнению президента, такие меры приведут к «свободному рынку и справедливой торговле». Президент США также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.
ТАСС: последние новости
США пообещали не вводить новых пошлин в период переговоров с ЕС по стали и алюминию Трамп заверил, что доволен темпами продвижения переговоров с КНДР Юнкер заявил, что не испытывает особого оптимизма в преддверии переговоров с Трампом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер35
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской160
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР139
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР54
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение