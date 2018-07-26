Мнучин: США и ЕС находятся на пути к разрешению торговых споров

"Я думаю, что мы находимся на пути к разрешению многих их этих торговых проблем", — заявил Мнучин. «Мы провели продолжительные переговоры вчера, — сказал министр финансов США. — Мы завершили работу над договоренностью в общих чертах, и сейчас мы воплотим это в реальную договоренность».

"Однако на самом деле это началось с президента Трампа и его дискуссий на саммите Группы семи, в ходе которого мы ясно дали понять, что мы хотим свободной торговли с G7 и Европой, без пошлин, без тарифных барьеров, без субсидий", — сказал Мнучин. Глава минфина добавил, что переговоры с ЕС являются частью более широкой стратегии администрации Трампа по реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которую он назвал ВТО 2.0.

В среду Юнкер провел в Вашингтоне переговоры с Трампом, по итогам которых заявил, что в ЕС согласны с позицией Соединенных Штатов по ряду вопросов и считают, что многое в торговых отношениях необходимо поменять. В частности, Юнкер сообщил, что стороны договорились «не вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры».

Также стало известно, что США и ЕС договорились начать работу над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также над созданием рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Евросоюз согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа (СПГ) и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.

Во вторник Трамп в Twitter предложил властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. По мнению президента, такие меры приведут к «свободному рынку и справедливой торговле». Президент США также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.