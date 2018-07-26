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Источник сообщил о сохранении ЕС контрмер против пошлин США
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Источник сообщил о сохранении ЕС контрмер против пошлин США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз будет сохранять свои контрмеры против американских пошлин пока они будут действовать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.
"Пока будут применяться пошлины на сталь и алюминий [со стороны США], наши контрмеры тоже будут применяться", — сказал источник.
Он также добавил, что Евросоюз не обязывается импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.
Кроме того, США и ЕС создадут рабочую группу, в рамках которой обсудят, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС и «введенные в отместку» пошлины.
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