Источник сообщил о сохранении ЕС контрмер против пошлин США

Евросоюз будет сохранять свои контрмеры против американских пошлин пока они будут действовать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

"Пока будут применяться пошлины на сталь и алюминий [со стороны США ], наши контрмеры тоже будут применяться", — сказал источник.

Он также добавил, что Евросоюз не обязывается импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.

Кроме того, США и ЕС создадут рабочую группу, в рамках которой обсудят, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС и «введенные в отместку» пошлины.