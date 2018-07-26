МИД: США приглашены как наблюдатели на встречу по Сирии в Сочи 

Заместитель официального представителя МИД России Артём Кожин сообщил, что представители США приглашены принять участие в качестве наблюдателей во встрече по Сирии в Сочи.
«В мероприятии примут участие представители на уровне заместителей глав МИД России, Ирана и Турции как стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и Иордании», — приводит РИА Новости слова Кожина.
Он отметил, что приглашение также было отправлено США.
Встреча состоится 30-31 июля.
Ранее сообщалось, что в МИД России рассчитывают, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев примет представительное участие в международной встрече в астанинском формате, которая пройдёт в Сочи 30—31 июля.