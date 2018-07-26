МИД: США приглашены как наблюдатели на встречу по Сирии в Сочи

Он отметил, что приглашение также было отправлено США.

Встреча состоится 30-31 июля.

Ранее сообщалось, что в МИД России рассчитывают, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев примет представительное участие в международной встрече в астанинском формате, которая пройдёт в Сочи 30—31 июля.