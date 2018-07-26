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Американских представителей пригласили на встречу по Сирии в Сочи
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Американских представителей пригласили на встречу по Сирии в Сочи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ США ПРИГЛАШЕНЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ВО ВСТРЕЧЕ АСТАНИНСКОГО ФОРМАТА ПО СИРИИ В СОЧИ 30-31 ИЮЛЯ — МИД РФ
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