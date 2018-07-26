В Совфеде напомнили США об аннексии Техаса 

США, аннексировавшие Техас в 1845 году, а также присвоившие себе после начавшейся из-за этого войны с Мексикой и другие ее территории, открывают ящик Пандоры, не признавая легитимность крымского референдума 2014-го года, заявила RNS сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Ставя под сомнение результаты Крымского общенародного референдума марта 2014 года, проведенного народом Крыма, который до этого более 200 лет жил в России, США и ряд европейских стран создают пагубный прецедент по рассмотрению законности присоединения к их странам целого ряда территорий. Так, результатом аннексии Техаса США в 1845 стали существенные территориальные уступки Мексики, в результате которых США были отданы Верхняя Калифорния и Новая Мексика, земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Озвученная США политическая практика оспаривания присоединенных территорий открывает для многих стран запретный «ящик Пандоры», результатом чего может стать нарушение общемирового территориального устройства», — сказала Ковитиди.
Она подчеркнула, что Крым провозгласил независимость от страны, где произошел незаконный захват власти, в строгом соответствии с Уставом ООН, основными принципами международного права. После чего был проведен референдум, на котором жители полуострова проголосовали в пользу присоединения к России. По словам Ковитиди, легитимность Крымского референдума марта 2014 года усиливается незаконностью передачи Крыма Украине в 1992 году, так как не был проведен референдум на полуострове.
Ранее Госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой говорится, что Вашингтон никогда не признает Крым российским, а санкции, введенные против России за присоединение полуострова, отменены не будут.