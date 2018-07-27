Гройсман призвал Украину не «преклонять колено» перед Россией

По мнению Гройсмана, Украина в будущем сможет начать полномасштабную добычу собственного газа и снизить цену на топливо внутри страны.

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