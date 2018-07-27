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Гройсман призвал Украину не «преклонять колено» перед Россией
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Гройсман призвал Украину не «преклонять колено» перед Россией 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны и «не преклонять голову и колено» перед российскими властями. Об этом сообщает «112 Украина».
«Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — объяснил он.
По мнению Гройсмана, Украина в будущем сможет начать полномасштабную добычу собственного газа и снизить цену на топливо внутри страны.
В июне президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план украинского лидера.
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