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Тегеран готов противостоять Вашингтону, заявили в КСИР
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Тегеран готов противостоять Вашингтону, заявили в КСИР 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Иран готов к противостоянию США, заявил глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.
"Вы начнете войну, мы же покончим с ней. Идите спросите у своих предшественников. Не надо угрожать нам. Мы готовы противостоять тебе", — приводит агентство Tasnim слова генерала, обращавшегося к Трампу.
Это заявление прозвучало после обмена угрозами между Тегераном и Вашингтоном. Сначала иранский президент Хасан Роухани призвал США «не играть с огнем» (букв. «не играть с хвостом льва»), предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом. В ответ Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США. На это представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Иран примет ответные меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны.
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