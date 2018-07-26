Тегеран готов противостоять Вашингтону, заявили в КСИР

"Вы начнете войну, мы же покончим с ней. Идите спросите у своих предшественников. Не надо угрожать нам. Мы готовы противостоять тебе", — приводит агентство Tasnim слова генерала, обращавшегося к Трампу.