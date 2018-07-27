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200 российских военных полицейских вернулись на родину из Сирии
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200 российских военных полицейских вернулись на родину из Сирии 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военных доставил на аэродром Моздок самолет ВКС России.
Порядка 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись в Россию из Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС Российской Федерации были привезены порядка 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа после выполнения спецзадач на территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.
С аэродрома Моздок в Северной Осетии военнослужащие отправились домой — в Дагестан.
Военнослужащие подразделений военной полиции в Сирии выполняют задачи по обеспечению безопасности в зонах деэскалации, сопровождению гуманитарных грузов и помогают сирийским военным в борьбе с террористическими группировками.
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