200 российских военных полицейских вернулись на родину из Сирии

Военных доставил на аэродром Моздок самолет ВКС России

Порядка 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись в Россию из Сирии , сообщает пресс-служба Минобороны РФ

«Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС Российской Федерации были привезены порядка 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа после выполнения спецзадач на территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Военнослужащие подразделений военной полиции в Сирии выполняют задачи по обеспечению безопасности в зонах деэскалации, сопровождению гуманитарных грузов и помогают сирийским военным в борьбе с террористическими группировками.