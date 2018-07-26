Киев призвал другие страны «дружить, чтобы ослабить Россию» 

Украина полагает, что ей якобы уже удалось создать альянс с США, потому что оба государства выступают против строительства «Северного потока -2».
Украине нужно создавать альянсы с другими странами против России, заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко. В качестве примера она привела намерение США ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока— 2».
«Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США», — ее слова приводит издание «Сегодня».
По ее мнению, Украина теперь стала равноправным участником международных отношений.
Проект строительства «Северного потока — 2» согласован с большинством стран, через территории которых пройдет газопровод. Он будет проложен по дну Балтийского моря до Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.