Киев призвал другие страны «дружить, чтобы ослабить Россию»

Украина полагает, что ей якобы уже удалось создать альянс с США , потому что оба государства выступают против строительства «Северного потока -2».

Украине нужно создавать альянсы с другими странами против России , заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко . В качестве примера она привела намерение США ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока— 2».

«Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США», — ее слова приводит издание «Сегодня».

По ее мнению, Украина теперь стала равноправным участником международных отношений.