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В Киеве призвали к альянсам с другими странами для «ослабления» России
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В Киеве призвали к альянсам с другими странами для «ослабления» России 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко считает, что Украине необходимо создавать альянсы с другими странами, чтобы «ослаблять» Россию, они были бы «на руку» Киеву.
"Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за «Северный поток — 2». Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США", — заявила Луценко в интервью газете «Сегодня», опубликованному в четверг на сайте издания.
По ее словам, Украина стала «не объектом, а субъектом геополитики». «Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле», — добавила она.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.
Против реализации «Северного потока — 2» выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, «Северный поток — 2» — это крупный международный проект, который в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток — 2» как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
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