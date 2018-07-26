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Евросоюз поддержал «Крымскую декларацию» США
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Евросоюз поддержал «Крымскую декларацию» США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Евросоюзе продолжат придерживаться политики непризнания и ограничительных мер в отношении РФ и Крыма.
Евросоюз выступил с поддержкой так называемой «Крымской декларации», которую накануне обнародовал Госдепартамент Соединенных штатов. В документе определяется позиция Вашингтона по отношению к российскому Крыму.
Декларация утверждает желание США продолжать непризнание республики частью Российской Федерации, несмотря на результаты референдума, по результатам которого в 2014 году абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.
«Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полному осуществлению нашей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер», — цитирует РИА «Новости» представителя Евросоюза.
«Крымская декларация» это документ, целью создания которого является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко восторженно поблагодарил администрацию президента Трампа за так называемую «Крымскую декларацию». В свою очередь в российском МИД иронично прокомментировали документ.
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