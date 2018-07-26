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На Украине задумались о дружбе с другими странами против России
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На Украине задумались о дружбе с другими странами против России 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украине нужно создавать ситуативные альянсы с другими странами для ослабления России, считает представитель президента в Раде Ирина Луценко.
«Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора», — отметила Луценко в интервью изданию «Сегодня», передает RT.
К примеру, сказала она, США подумывают о введении санкции из-за строительства «Северного потока — 2». «Вот вам альянс Украина — США», — пояснила она.
По ее мнению, сейчас Украина стала «субъектом геополитики».
В начале июля президент Украины Петр Порошенко призывал Польшу сохранять дружественные отношения, чтобы не допустить победы «третьей стороны».
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