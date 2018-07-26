На Украине задумались о дружбе с другими странами против России

«Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора», — отметила Луценко в интервью изданию «Сегодня», передает RT.

К примеру, сказала она, США подумывают о введении санкции из-за строительства «Северного потока — 2». «Вот вам альянс Украина — США», — пояснила она.

По ее мнению, сейчас Украина стала «субъектом геополитики».