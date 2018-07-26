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Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве у здания дипмисси
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Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве у здания дипмисси 

РИА Новости 1 час назад
ПОСОЛЬСТВО США В ПЕКИНЕ ПОДТВЕРДИЛО, ЧТО У ЗДАНИЯ ДИПМИССИИ СРАБОТАЛО ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО: ПОСТРАДАЛ ЛИШЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИК, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ ЕГО В ДЕЙСТВИЕ
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